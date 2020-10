BARCLAYS belässt UBS AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum dritten Quartal von 10 auf 11 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach übertroffenen Erwartungen erhöhte Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn in den Jahren bis 2022. Nach einer Analyse der Details sehe er aber weiter Risiken für die Großbank, was weiter für sein negatives Votum spreche./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 00:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. UBS Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de