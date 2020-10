MÜNCHEN/LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Hella will seine Abhängigkeit vom in Turbulenzen steckenden Autosektor verringern. Dazu suche das Unternehmen nach weiteren Zukäufen außerhalb dieses Bereichs, sagte Firmenchef Rolf Breidenbach der "Automobilwoche". "Das können kleinere Aktivitäten sein, aber auch Akquisitionen in dreistelliger Millionenhöhe. Das ist ein Bereich, den wir uns zutrauen". Eine milliardenschwere Übernahme wäre hingegen nicht die Kragenweite von Hella, sagte der Manager weiter. "Wir wollen uns nicht übernehmen."

Kurz nach Handelsbeginn am Montagmorgen lag die Hella-Aktie rund drei Prozent im Minus. Im laufenden Jahr haben die Titel rund 18 Prozent an Wert eingebüßt, auf längere Sicht sieht es mit einem Plus von rund 10 Prozent in den zurückliegenden 5 Jahren dagegen besser aus.