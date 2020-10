Sirona Biochems klinische Studie zu TFC-1067 zur Veröffentlichung im Journal of Cosmetic Dermatology angenommen

Vancouver, Kanada – 26. Oktober 2020 – Sirona Biochem Corp . (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (US-OTC: SRBCF) („Sirona“) freut sich bekannt zu geben, dass die von Dr. Zoe Draelos von der Firma Dermatology Consulting Services in North Carolina durchgeführte klinische Studie unter Anwendung von 0,2%igem TFC-1067 von Fachkollegen begutachtet und zur Veröffentlichung im Journal of Cosmetic Dermatology angenommen wurde.

Die Zusammenfassung der Studie finden Sie unter dem folgenden Link: https://doi.org/10.1111/jocd.13771

„Die Annahme einer von Fachkollegen geprüften Studie in einer angesehenen dermatologischen Fachzeitschrift zeugt vom Engagement und von der Glaubwürdigkeit unseres Teams sowie von der nachhaltigen Unterstützung für unseren innovativen Wirkstoff TFC-1067“, meint Dr. Geraldine Deliencourt-Godefroy, Chief Scientific Officer von Sirona Biochem. „Neben unseren laufenden Bemühungen zur Festigung unserer globalen Partnerschaften wird uns diese Publikation einen enormen wirtschaftlichen Mehrwert bringen, da Konsumenten vermehrt klinische Produktvalidierungen fordern. Angesichts des einzigartigen Nutzens von TFC-1067, der in dieser Studie nachgewiesen werden konnte, sind wir schon sehr gespannt auf die nächste klinische Studie, die derzeit mit einer höheren Konzentration und einer verbesserten Formulierung durchgeführt wird“, fügt sie hinzu.

Im Rahmen der im Jahr 2019 durchgeführten 12-wöchigen Doppelblindstudie an 48 Studienteilnehmern erreichte der Wirkstoff TFC-1067 nachweislich den Endpunkt der Aufhellung dyschromer Hautareale (dunkler Flecken). Bei Anwendung von TFC-1067 kam es zu einer deutlichen Aufhellung von hyperpigmentierten Hautarealen; gleichzeitig blieb der eigene Hautton insgesamt erhalten. Es zeigte sich, dass TFC-1067 in der Lage ist, dunkle Flecken so aufzuhellen, dass ein gleichmäßiger Übergang zur angrenzenden Haut erzielt wird und das eigene Hautbild erhalten bleibt. Im Rahmen der Studie wurde dieses Ziel durch TFC-1067 erreicht, während Hydrochinon versagte. Dies stellt einen enormen Nutzen für Verbraucher und einen kommerziellen Vorteil dar.