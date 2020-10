(Die Tagungstermine der Ministerpräsidentenkonferenz wurden korrigiert und präzisiert. Am Beginn des zweiten Absatzes muss es heißen: "die bevorstehende Ministerpräsidentenkonferenz, die am Freitag unter Vorsitz Berlins geplant ist". Im zweiten Satz des vierten Absatzes wurde ein erläuternder Vorsatz eingeschoben: "Am Donnerstag beraten die Länder auf Arbeitsebene, am Freitag kommen ihre Regierungschefs zur Jahreskonferenz zusammen.")

Über die bevorstehende Ministerpräsidentenkonferenz, die am Freitag unter Vorsitz Berlins geplant ist, zeigte sich Merkel laut "Bild" besorgt. Sie habe "kein so gutes Gefühl", sagte die Kanzlerin demnach. "So kann es nicht weitergehen".

Die Gesundheitsämter haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom frühen Montagmorgen 8685 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Erfahrungsgemäß sind die Fallzahlen an Sonntagen und Montagen allerdings niedriger als an anderen Tagen, auch weil an Wochenenden weniger getestet wird. Am Montag vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 4325 gelegen. Am Samstag war mit 14 714 Neuinfektionen dann ein neuer Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erreicht worden. Die Zahl der Todesfälle übersteig am Wochenende die Marke von 10 000.

Am Montag berät Merkel erneut mit den zuständigen Bundesministern im Corona-Kabinett. Am Donnerstag beraten die Länder auf Arbeitsebene, am Freitag kommen ihre Regierungschefs zur Jahreskonferenz zusammen. Den Vorsitz hat seit Anfang Oktober Berlin inne. In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Appelle für mehr Einheitlichkeit bei den Corona-Auflagen bundesweit gegeben, etwa von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte der "Rheinischen Post" (Montag): "Wir brauchen einen einheitlichen Maßnahmenkatalog. Die Bürger wollen Transparenz, sie wollen wissen, was passiert, wenn ihr Landkreis rot, gelb oder grün eingestuft ist."