WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Senat will an diesem Montag (Ortszeit - 0100 MEZ am Dienstag) über die Bestätigung der konservativen Richterin Amy Coney Barrett für den Obersten Gerichtshof abstimmen. Die Wahl der 48-Jährigen aus dem Bundesstaat Indiana gilt als weitgehend sicher. Die Republikaner von Präsident Donald Trump haben im Senat eine Mehrheit von 53 der 100 Sitze, und bislang will nur die Senatorin Susan Collins ausscheren. Die Republikanerin steckt im Bundesstaat Maine in einem engen Rennen für ihre Wiederwahl am 3. November.

Trumps Republikaner im Senat hatten am Sonntag mit ihrer Mehrheit die Debatte vor der Abstimmung auf 30 Stunden beschränkt. Damit könnte Barrett am Montagabend (Ortszeit) offiziell bestätigt werden. Die Richter am Obersten Gericht werden vom Präsidenten nominiert und vom Senat auf Lebenszeit ernannt.