Immer weniger Deutsche ziehen in die Vereinigten Staaten

Wiesbaden (ots) -



- Erstmals seit der deutschen Vereinigung gaben 2019 weniger als 10

000 Deutsche ihren Wohnsitz hierzulande auf, um in die USA zu ziehen



- Die Vereinigten Staaten zählten auch im vergangenen Jahr zu den

Top-3-Abwanderungszielen der Deutschen, doch seit 2015 nimmt die

Beliebtheit ab





- Mehr Einbürgerungen von US-Amerikanerinnen und US-Amerikanern imJahr 2019: +62 % gegenüber VorjahrDas Ergebnis der 59. Präsidentschaftswahl der Vereinigten Staaten am 3. Novemberwird mit Spannung erwartet. Die erste Wahl für auswanderungswillige Deutschewaren die USA in den vergangenen Jahren nicht mehr. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt, zogen 9 782 (3,6 %) der insgesamt 270 294deutschen Abwanderinnen und Abwanderer im Jahr 2019 in die Vereinigten Staaten.Im Jahr 2016 - dem letzten Jahr der US-Präsidentschaft von Barack Obama -erkoren 12 781 (4,5 %) von insgesamt 281 411 deutschen Abwanderinnen undAbwanderer die Vereinigten Staaten zu ihrem neuen Zuhause. Trotz sinkenderTendenz zählten die USA im vergangenen Jahr noch immer zu denTop-3-Abwanderungszielen, nur in die Nachbarländer Schweiz (16 340) undÖsterreich (11 904) zog es mehr Deutsche.Bereits seit dem Jahr 2015 wanderten von Jahr zu Jahr weniger Deutsche in dieVereinigten Staaten ab. Im Jahr 2004 belegten die Staaten letztmals den erstenPlatz der Beliebtheitsskala der Abwanderungsziele. Damals zogen 12 976 deutscheAbwanderinnen und Abwanderer in die USA. Weniger als 10 000 Fortzüge wie imvergangenen Jahr in die Vereinigten Staaten verzeichnete die amtliche Statistikzum letzten Mal 1982 (nur für das frühere Bundesgebiet).Demgegenüber zogen 19 186 US-Amerikanerinnen und Amerikaner im Jahr 2019 nachDeutschland; das waren 1 087 Zuzüge weniger als im Vorjahr. Im Jahr 2016verzeichnete die amtliche Statistik 20 736 Zuwanderinnen und Zuwanderer mitUS-amerikanischer Staatsangehörigkeit.Seit 2017 ziehen mehr Personen von den USA nach Deutschland als umgekehrtDie Betrachtung der Wanderungssalden, sprich die Zuzüge aus den USA gegenüberden Fortzügen in die USA, offenbaren einen weiteren interessanten Aspekt: Seit2017 zogen insgesamt mehr Personen von den Vereinigten Staaten nach Deutschlandals umgekehrt. Daraus ergab sich 2017 für die USA, die hierzulande oft alstypisches Einwanderungsland assoziiert werden, aus deutscher Perspektive einpositiver Wanderungssaldo von 4 771 Personen im Jahr 2017 (2018: +3 556Personen; 2019: +3 334 Personen). Betrachtet man nur Personen mit deutscherStaatsangehörigkeit, so halten sich seit 2017 Zuzüge aus den USA und Fortzüge in