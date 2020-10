MünchenerHyp hält Kurs - Erträge gesteigert - Bestände ausgeweitet München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) behielt auch im dritten Quartal ihre positive Entwicklung bei. Der Zinsüberschuss stieg in den ersten neun Monaten dieses Jahres auf 255,2 Mio. Euro. Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres ist dies ein Zuwachs um 16,3 Prozent. Zudem setzte sich das Wachstum der Hypothekenbestände fort. Diese erhöhten sich seit Jahresanfang um rund 2,0 Mrd. Euro auf 37,4 Mrd. Euro zum 30. September 2020.

Der Grund für die Ausweitung der Bestände ist das weiterhin gute Neugeschäft. Bis zum Ende des dritten Quartals sagte die MünchenerHyp Immobilienfinanzierungen im Volumen von 4,4 Mrd. Euro zu. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies ein Rückgang um 12 Prozent, den die Bank insbesondere auf die von der Corona-Pandemie ausgelöste nachlassende Kreditnachfrage in der gewerblichen Immobilienfinanzierung zurückführt. In diesem Geschäftsfeld verringerte sich das Zusagevolumen zum 30. September 2020 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um ein Viertel auf 1,5 Mrd. Euro. "Unsere Kunden schätzen es, dass wir auch unter diesen besonderen Bedingungen grundsätzlich finanzierungsbereit sind. So konnten wir unter angepasster Planung gutes und risikoverträgliches Neugeschäft abschließen, insbesondere am deutschen Immobilienmarkt, der bei den Investoren weiter als sicherer Hafen gilt", sagte Dr. Louis Hagen, Vorstandsvorsitzender der MünchenerHyp.