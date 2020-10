TerraPay verstärkt seinen Einstieg in Nordamerika durch die kanadische FINTRAC MSB-Lizenz

Toronto und Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - Kanada ist ein Land, das

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und den Geldtransferbedarf der Branchezu decken, hat TerraPay, ein führendes globales Unternehmen fürZahlungsinfrastruktur, kürzlich seine MSB-Registrierung beim FinancialTransactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) bekannt gegeben.Diese Lizenz wird die beispiellose Infrastruktur des Unternehmens fürgrenzüberschreitende Zahlungen noch stärker machen: Internationale Überweisungenaus der Region können jetzt kostengünstig und in Echtzeit durchgeführt werdenund TerraPay kann seinen Partnern und deren Kunden verschiedene Zahlungsdienstezur Durchführung ihrer Zahlungen anbieten.Die FINTRAC-Lizenz ist nur eine von den über 45 Zulassungen und lokalen Lizenzenvon TerraPay und öffnet nun unser internationales Partnernetzwerk auch fürkanadische Einwanderer. Das bedeutet konkret ein Zugang zu 2 MilliardenBankkonten und über 500.000 mobilen Geldbörsen in 100 Ländern und über 58Währungen.Ambar Sur, Gründer und CEO von TerraPay, erklärte stolz: "Die FINTRAC-Lizenzverstärkt die digitale Interoperabilität zwischen den Ländern - etwas, wofür fürwir uns stets einsetzen. Wir sind gut gerüstet, um die Zahlungsanforderungenunserer Partner und deren Kunden in Kanada zu bedienen. Wir arbeiten daran,weltweit den Zugang zu allen Teilnehmern und Innovationen im Zahlungsverkehrsicherzustellen."*Daten der Weltbank 2018Informationen zu TerraPayTerraPay ist ein lizensiertes Unternehmen, das Infrastruktur und Lösungen fürden digitalen Zahlungsverkehr anbietet. Das starke Konzept und diePlattformtechnologie des Unternehmens dienen als digitaleInteroperabilitätsmaschine, die es Kunden und Unternehmen weltweit ermöglicht,Zahlungen sicher, transparent, effizient und in Echtzeit durchzuführen. Dasagile Zahlungsnetzwerk unterstützt verschiedene Zahlungsinstrumente undZahlungsarten und hält gleichzeitig komplexe Vorschriften undCompliance-Standards in verschiedenen Märkten ein.Pressekontakt:Anwesha Mukherjee+91 9717241606Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146948/4744111OTS: TerraPay Solutions India Private Limited