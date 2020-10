UBS belässt DAIMLER AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Daimler auf "Neutral" belassen. Die Gebrauchtwagenpreise in Europa seien im dritten Quartal stark gestiegen, was die Risiken für die Leasingbücher von BMW, Daimler, Renault und Volkswagen (VW) verringere und erheblichen Spielraum nach oben für die Buchwerte in den Bilanzen der unternehmenseigenen Banken eröffne, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sein bevorzugter Titel ist derweil VW./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 12:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 12:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Daimler Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de