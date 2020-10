Münchener Verein forciert Honorarvermittlervertrieb

München (ots) - Die Münchener Verein Lebensversicherung AG hat mit ihrem 2017auf den Markt gebrachten Fonds-Nettotarif "PrivatInvest Netto" bereits nachkurzer Zeit einen beträchtlichen Anteil am LV-Neugeschäft erzielt. Dererfolgreiche Vertriebsweg wird seit Kurzem mit einem neuen Konzept unterstützt.In diesem kann der Honorarvermittler eine individuelle Betreuungs-Fee aus demNet Asset Value (NAV) mit den Kunden vereinbaren. Die Betreuungs-Vergütung wirdin die Angebotshochrechnung und Kundeninformation integriert und ausgewiesen.Der Kunde kann diese Vereinbarung jederzeit widerrufen und wird dann auf denreinen Nettotarif umgestellt."Mit diesem Konzept sprechen wir neben Honorarvermittlern auch Banken an, diezwar gegen Honorar vermitteln, sich aber nicht mit der administrativenInfrastruktur wie Schreiben von Honorarnoten oder dem Inkasso belasten wollen",betont Michael Matz, Leiter Banken und Sondervertrieb des Münchener Verein. "Dasgleiche gilt auch für Bruttovermittler, die Teile ihres Geschäftes auf einelaufende Vergütung umstellen wollen."