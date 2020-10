Ein neuer Skandal brach durch die Weiten der deutschen Medien und durch Linkstwitter: Trumps Twitter Account wurde gehackt. Sensationell, Schadenfreude pur. Und das Passwort war? „maga2020!“ (Make America Great Again). Wie kann man nur so dumm sein? Der wichtigste Mann der Welt mit so einem Twitter-Passwort, das bestätigt wieder alles, was wir sowieso schon wussten.

Der Beitrag Das Märchen vom gehackten Trump Twitter-Account erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Air Türkis.