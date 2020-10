Berlin (ots) - Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die mit klimaneutralen

Kraftstoffen auf Ökostrombasis angetrieben werden, weisen eine ähnlich gute

Energie-Gesamtbilanz auf wie batteriegetriebene Fahrzeuge. Das geht aus der

Studie "Der Effizienzbegriff in der klimapolitischen Debatte zum Straßenverkehr"

des Beratungsunternehmens Frontier Economics im Auftrag der Verbände MWV und

UNITI hervor. Grundlage ist ein gesamtheitlicher Effizienzvergleich.



Die in bisherigen, konventionellen Analysen ausgewiesene Effizienz der direkten

Nutzung von Ökostrom in batterieelektrischen Pkw von rund 70 Prozent schrumpft

in der ganzheitlichen Analyse von Frontier Economics auf 13 bis 16 Prozent. Sie

liegt damit in einer vergleichbaren Größenordnung mit Fahrzeugen, die mit

Verbrennungsmotor und erneuerbaren Kraftstoffen betrieben werden. Deren

Gesamteffizienz beträgt je nach Szenario 10 bis 13 Prozent.









Ursache dieser Neubewertung ist, dass in konventionellen Analysen die extremen

Unter-schiede der Erträge von Solar- oder Windanlagen je nach Standort völlig

ausgeblendet werden. Anders ausgedrückt: Eine Solaranlage an einem

durchschnittlichen Standort in Deutschland erzeugt nur rund 40 Prozent der

Strommenge pro Jahr, die eine vergleichbare Anlage in Nordafrika produziert.

Dieser höhere Stromertrag pro Anlage kann über den Import von Wasserstoff oder

synthetischen Kraftstoffen nach Deutschland im Straßenverkehr genutzt werden.

Für batterieelektrische Fahrzeuge ist man dagegen weitgehend auf die erneuerbare

Stromerzeugung im Inland angewiesen.



Bisherige Analysen zum Effizienzvergleich von Elektromobilität und erneuerbaren

Kraftstoffen lassen darüber hinaus häufig weitere wichtige

energiewirtschaftliche Aspekte außer Acht, wie aus der Frontier-Studie

hervorgeht:



- E-Autos müssen auch dann geladen werden können, wenn die Sonne nicht scheint

und der Wind nicht weht. In einem zu 100 Prozent erneuerbaren Stromsystem wird

ein gewisser Anteil des Stroms für batterieelektrische Fahrzeuge daher auch

über den Umweg der Zwischenspeicherung über Wasserstoff, das dann in

Gaskraftwerken wieder in Strom umgewandelt wird, zur Verfügung gestellt werden

müssen.

- Zudem wird häufig nicht berücksichtigt, dass Fahrzeuge zusätzlich Energie zur

Kühlung und insbesondere auch zur Heizung des Innenraums benötigen.



Dazu Studienleiter Dr. Jens Perner: "Die Studie belegt, dass es bei einer

gesamtheitlichen Betrachtung aller relevanten Effizienzkriterien kaum einen

Effizienzunterschied zwischen Fahrzeugen mit batterieelektrischen Antrieb und

solchen Fahrzeugen gibt, die mit klimafreundlichen strombasierten Kraftstoffen



