iCapital Network® nutzt seinen Erfolg in den USA zur Ankurbelung des internationalen Wachstums

New York (ots) - Rekrutierung der Branchenveteranen Marco Bizzozero und Tom

Slocock, um das Wachstum in Europa und Asien zu forcieren



Vereinbarung zur Akquisition eines Technologieteams in Portugal und zur

Eröffnung neuer Niederlassungen, um die erstklassige Angebotspalette weiter

auszubauen und vor Ort operativ tätig zu sein



Die globale Finanztechnologie-Plattform iCapital Network

(http://www.icapitalnetwork.com/) [1], die der Asset- und

Wealth-Management-Branche den Zugang zu alternativen Anlagen erleichtert und

effiziente Investitionen in dieser Anlageklasse ermöglicht, hat heute eine Reihe

von Meilensteinen auf seinem Wachstumspfad in Europa und Asien bekanntgegeben.

iCapital hat in den letzten 18 Monaten auf dem US-Markt einige hochkarätige

Kunden akquiriert und ein rapides organisches Vermögenswachstum erzielt, wodurch

die Kundenvermögen auf rund USD 65 Mrd. angestiegen sind. Vor diesem Hintergrund

hat das Unternehmen seine Reichweite ausgebaut, um eine wachsende internationale

Kundenbasis mit grossem Interesse an Privatmarktanlagen betreuen zu können. Das

Vermögen von nicht in den USA ansässigen Investoren bei iCapital beläuft sich

aktuell auf USD 8 Mrd.[2], womit das Unternehmen eine der grössten Plattformen

für alternative Anlagen ausserhalb der USA darstellt.







alternativen Anlagen wie Private Equity, Private Credit und Hedge Fonds

Investments sowie Immobilienanlagen sind in den letzten Jahren deutlich

gestiegen.[3] Vor diesem Hintergrund wird für die globalen Allokationen ein

jährliches Wachstum von acht Prozent für den Zeitraum von 2019 bis 2024

prognostiziert.[4] iCapital hat zwei ausgewiesene Brancheninsider gewonnen, um

als Angehörige des Senior Managements seine internationale Wachstumsstrategie

voranzutreiben. Das Unternehmen plant des Weiteren neue Niederlassungen in

Europa und Asien und hat die Akquisition eines 65-köpfigen Technologieteams in

Portugal vereinbart. Dadurch weitet iCapital seine globale Präsenz aus, um der

internationalen Wealth- und Asset-Management-Community den Zugang zu seiner

erstklassigen Plattform für alternative Anlagen zu eröffnen.



"Die jüngsten internationalen Investitionen von iCapital verdeutlichen unseren

Anspruch, internationalen Beratern und Investoren den Zugang zu Anlagechancen am

Privatmarkt zu ermöglichen. So erfüllen wir unsere Mission, das globale

Ökosystem für alternative Anlagen anzutreiben", sagte Lawrence Calcano

(https://www.icapitalnetwork.com/about-us/team/lawrence-calcano/) , Chairman und

CEO von iCapital Network. "Die Nachfrage nach Privatmarktanlagen steigt stetig Seite 2 ► Seite 1 von 5



Die Portfolio-Allokationen von Anlegern mit Sitz ausserhalb der USA inalternativen Anlagen wie Private Equity, Private Credit und Hedge FondsInvestments sowie Immobilienanlagen sind in den letzten Jahren deutlichgestiegen.[3] Vor diesem Hintergrund wird für die globalen Allokationen einjährliches Wachstum von acht Prozent für den Zeitraum von 2019 bis 2024prognostiziert.[4] iCapital hat zwei ausgewiesene Brancheninsider gewonnen, umals Angehörige des Senior Managements seine internationale Wachstumsstrategievoranzutreiben. Das Unternehmen plant des Weiteren neue Niederlassungen inEuropa und Asien und hat die Akquisition eines 65-köpfigen Technologieteams inPortugal vereinbart. Dadurch weitet iCapital seine globale Präsenz aus, um derinternationalen Wealth- und Asset-Management-Community den Zugang zu seinererstklassigen Plattform für alternative Anlagen zu eröffnen."Die jüngsten internationalen Investitionen von iCapital verdeutlichen unserenAnspruch, internationalen Beratern und Investoren den Zugang zu Anlagechancen amPrivatmarkt zu ermöglichen. So erfüllen wir unsere Mission, das globaleÖkosystem für alternative Anlagen anzutreiben", sagte Lawrence Calcano(https://www.icapitalnetwork.com/about-us/team/lawrence-calcano/) , Chairman undCEO von iCapital Network. "Die Nachfrage nach Privatmarktanlagen steigt stetig