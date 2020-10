Xtrackers-ESG-ETFs verwalten erstmals mehr als drei Milliarden Euro

Dank einer hohen Nachfrage der Anleger hat das verwaltete Vermögen der nachhaltig investierenden Xtrackers-ETFs der DWS die Marke von drei Milliarden Euro (1) überschritten. Mitte Oktober belief sich das Volumen der Produkte, die Umwelt- und Sozialstandards sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigen (Environment, Social, Governance; kurz ESG), auf 3,33 Milliarden Euro. Allein im laufenden Jahr betrugen die Nettomittelzuflüsse in die Xtrackers-ESG-ETFs 2,21 Milliarden Euro (2).

Die Nachfrage nach Bausteinen für eine nachhaltige Geldanlage ist in diesem Jahr deutlich gestiegen, vor allem institutionelle Investoren schichten von traditionellen Indizes in ETFs auf Basis von ESG-Varianten um. Wir haben die richtigen Produkte für diese Investments“, sagt Simon Klein, Global Head of Passive Sales bei der DWS. „Wir sehen außerdem, dass Anleger die Indizes schätzen, die wir als Basis für unsere ESG-ETFs auswählen, und die sich durch einen speziellen CO2-Filter und hohe Umweltschutz- und Sozialstandards auszeichnen. Unser Ziel ist, auch weiterhin zu den führenden Anbietern in diesem wichtigen und wachsenden Marktsegment zu zählen.“