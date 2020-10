Im Nasdaq tummeln sich Branchenriesen wie Apple , Microsoft, Amazon oder Alphabet. Im Zuge der Krise haben dort auch die Kurse von Tesla, Zoom Video Communications oder Netflix spürbar angezogen. Nach so manchen dreistelligen Zuwächsen in der Jahresperformance sind nun ebenfalls sehr hohe Bewertungen mit zum Teil dreistelligen KGVs zu beobachten. Es gibt aber nach wie vor interessante Technologie-Nebenwerte, gegenwärtig aussichtsreich und mit deutlich moderateren Bewertungsniveaus. Folgerichtig ist hierbei, dass Unternehmen aus der Medizintechnik in Zeiten einer Pandemie einen gewissen Schwerpunkt bilden.

Drägerwerk ist ein international führendes Unternehmen in der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das Unternehmen bietet Ausstattungen für Krankenhäuser, Rettungsdienste, Feuerwehr oder Bedarfsträger im Gefahrenmanagement an. Dazu zählen beispielsweise Anästhesiearbeitsplätze, Beatmungsgeräte, Atemschutzausrüstungen, Gasmesssysteme, Tauchtechnik oder Alkohol- und Drogenmessgeräte. Neben den Vorzugsaktien sind auch die Drägerwerk Stammaktien börsengelistet. Im TecDAX und SDAX sind jeweils die Vorzüge enthalten. Wie schon in den Halbjahreszahlen des Unternehmens deutlich erkennbar, setzte sich der positive Trend dieses Jahr im Zuge der Pandemie mit starker Nachfrage fort. Nach vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate 2020 legte der Umsatz um über 20% auf knapp 2,3 Mrd. Euro zu. Das EBIT lag bei etwa 228 Mio. Euro. In der Vorjahresperiode war hier noch ein leichtes Minus verzeichnet worden.

Stratec ist ein Anbieter von vollautomatischen Analysesystemen für die klinische Diagnostik und Biotechnologie. Zu den Kunden der Technologien zählen Laboratorien, Blutbanken oder Forschungszentren. In Zeiten der Pandemie profitiert die Gesellschaft speziell von der gestiegenen Nachfrage nach In-vitro-Diagnostik. Bereits im Vorjahr zur Krise waren deutliche Umsatz- (+18%) und Ergebnissteigerungen zu verzeichnen. Im aktuellen Halbjahr verbesserten sich der Umsatz erneut um 10% auf 119 Mio. Euro und das Nettoergebnis um 29% auf 6 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2020 werden ein organisches Umsatzwachstum zwischen 14%-18% und weitere Margenverbesserungen erwartet. Seit vielen Jahren zahlt Stratec stabile Dividenden.