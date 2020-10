Des Schweizers liebster Wechselkurs kommt in einen interessanten Kursbereich den wir für eine längerfristige Investition nutzen werden. Auf was es jetzt zu achten gilt, lesen Sie in dieser Analyse!

EUR/CHF (Euro/Schweizer Franken)

Der EUR/CHF bewegt sich weiter mit vielen Überlagerungen durch den Chart, wobei er seine Abwärtstendenz beibehält. Wir gehen davon aus, dass wir uns in Welle ii in Blau befinden und in dieser noch weiter nach Süden laufen werden. Ziel ist die Region des letzten Zwischentiefs bei 1.06012 CHF. Aktuell befinden wir uns in der Unterwelle y der Welle ii, die die Korrektur abschließen sollte. Wir haben bereits einen Tradingbereich hinterlegt, der einen potenziellen Longeinstieg markiert. Die Indikatoren deuten jedenfalls darauf hin, dass sich die Bullen bereit machen könnten. Unterschreiten sollten wir den Tradingbereich nicht, da sonst die Aufwärtsbewegung, wie hinterlegt, nicht mehr haltbar wäre.

Im übergeordneten Bild erwarten wir den 1.14er-CHF-Bereich. Dort befanden wir uns zuletzt im Mai letzten Jahres. Dann würde sich wiederum eine größere Abwärtsbewegung durchsetzen und Kursstände rund um die Parität stehen auf dem Plan. Das ist jedoch noch ferne Zukunfstmusik.

FAZIT

Wir haben einen Tradingbereich hinterlegt und rechnen mit einem Anlaufen dieses idealen Bereichs für den Abschluss der Welle ii. Wir werden dann einen Longeinstieg vornehmen und dazu exakte Einstiegsdaten verschicken!

