Transformation von Unternehmen / Bain baut Turnaround-Beratung weiter aus

München/Zürich (ots) - Gleich drei neue Experten verstärken als External

Advisors das Team von Bain & Company rund um Turnaround-Beratung und

Transformation von Unternehmen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um Dietmar

Axt, Richard Millward und Dr. Michael Rößner.



Seit vielen Jahren unterstützt die internationale Unternehmensberatung Firmen,

die aufgrund von Marktturbulenzen ihr Geschäftsmodell neu ausrichten müssen, bei

der Zukunftssicherung. Dabei verfolgt Bain einen pragmatischen

Transformationsansatz, der es nach einer kurzen Diagnosephase ermöglicht, auch

Turnaround-Pläne unter erschwerten Bedingungen schnell umzusetzen. Gemeinsam mit

den Unternehmenslenkern entwickeln und implementieren die Bain-Spezialisten

Konzepte zur Liquiditätssicherung sowie zur strukturellen Kostensenkung, managen

die Kommunikation mit allen Interessengruppen und sorgen für eine rasche

Umsetzung. Bei Bedarf werden Interimsmanager gestellt, die vor Ort für sechs bis

zwölf Monate als Chief Restructuring oder Chief Transformation Officers

fungieren.





"Gerade in den nächsten Monaten wird es zu vielen Insolvenzen kommen", istBain-Deutschlandchef Walter Sinn überzeugt. "Denn durch den Corona-Lockdownhaben viele Unternehmen massive Umsatzeinbrüche erlitten, die die staatlichenHilfsprogramme nur bedingt abfedern können." Bain sei auf diese Entwicklungvorbereitet. "Unsere hochspezialisierten Transformationsteams bringen breiteBranchenkenntnisse und viel Erfahrung im Turnaround-Management mit."Neue Turnaround-Experten an BordDie Consultants von Bain arbeiten mit ausgewiesenen Fachleuten eines Netzwerkszusammen, das aus renommierten Anwaltskanzleien, Insolvenzberatungen, Banken undPrivate-Equity-Häusern besteht. Nun wurden für den weiteren Ausbau derTurnaround-Beratung drei zusätzliche Spezialisten als External Advisorsgewonnen:Dietmar Axt verfügt über langjährige Erfahrung im Change Management, beiUnternehmenstransformationen sowie im Bereich der Unternehmens- undMarkenführung. Axt kommt aus der Mode- und Lifestylebranche, wo er viele JahreGeschäftsführungs- und Vorstandspositionen innehatte. Bis 2019 führte Axt alsCEO und Gesellschafter die Geschäfte des Bekleidungsherstellers Mustang. Der53-Jährige ist mit seinem Unternehmen DAXcon spezialisiert auf visionäreRestrukturierungen und operative Exzellenz in den Bereichen Brand, Sales sowieSourcing und Supply Chain.Richard Millward ist Finanzierungsfachmann. Seit mehr als 35 Jahren berät derAbsolvent der Universitäten Oxford und Harvard internationale Unternehmen aufhöchster Ebene insbesondere bei der Kapitalbeschaffung sowie beim Risiko- und