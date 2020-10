Epigenomics-Ankeraktionär 683 Capital hat die Beteiligung an dem Berliner Unternehmen nahezu komplett abgebaut. Einer heute veröffentlichten Meldung zufolge ist der Stimmrechtsanteil der Gesellschaft des Hedgefonds-Managers Ari Zweimann von 5,16 Prozent auf 0,02 Prozent gesunken. Dies erfolgte per 19. Oktober, wie es in der Stimmrechtsmitteilung heißt. Zuvor war Zweimanns 683 Capital viertgrößter Einzelaktionär von Epigenomics ...