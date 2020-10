Vielzahl von einzelnen Anwendungen ohne gemeinsame Infrastruktur verhindern erfolgreiches digitales Servicemanagement (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Traditionelle Geschäftsmodelle verlieren durch die

fortschreitende Digitalisierung immer mehr an Bedeutung. Das führt zu großen

Herausforderungen für alle Unternehmen, die ihre Strategien entsprechend

anpassen müssen. Die Management- und Technologieberatung BearingPoint und das

IIHD Institut befassen sich in ihrer zweiten Ausgabe der Reihe "Digital &

Strategy" mit dem digitalen Servicemanagement und den damit verbundenen

Herausforderungen für die Unternehmen.



Digitalisierung bedeutet Umbruch und Aufbruch zugleich. Unternehmen müssen die

rasanten Veränderungen der immer stärker vernetzen Gesellschaft in ihre

Geschäftsmodelle und Strategien überführen. Die Untersuchung der Management- und

Technologieberatung und des IIHD Instituts zum digitalen Servicemanagement zeigt

auf, welchen Herausforderungen sich Unternehmen stellen müssen, wie sie diese

erfolgreich meistern und warum die Entwicklung digitaler Dienste zum

strategischen Schwerpunkt von Unternehmen werden muss.









Der Wandel vom Anbieter klassischer Produkte hin zum Anbieter von digitalen

Dienstleistungen stellt laut BearingPoint und IIHD für viele Unternehmen eine

große Herausforderung dar. Insbesondere B2B-Unternehmen sind betroffen, da sich

ihr Portfolio durch die Digitalisierung immer mehr von einem reinen

Produkt-Angebot hin zu digitalen Services entwickelt. Gegenwärtig ist ein

rasches Wachstum der digitalen Dienste zu beobachten, das durch eine anhaltende

Kunden- und Serviceorientierung und den Aufstieg der Sensorik in Verbindung mit

künstlicher Intelligenz noch beschleunigt wird. Die Schwierigkeit: Es gibt eine

Vielzahl einzelner und losgelöster Dienste ohne eine gemeinsame Infrastruktur.



Gemeinsame Infrastruktur digitaler Services ein Muss



Marcel Tietjen, Partner bei BearingPoint: "Die Transformation von

produktorientierten Unternehmen zu dienstleistungsgetriebenen digitalen

Unternehmen ist innerhalb bestehender Strukturen kaum möglich. Es reicht demnach

einfach nicht mehr aus, bestehende Serviceangebote einzeln für die digitale Welt

anzupassen. Anstatt einer Vielzahl von singulären Angeboten, die nicht

miteinander verknüpft sind, müssen die Unternehmen vielmehr ihr gesamtes

Serviceangebot miteinander verknüpfen, vereinheitlichen und auf Basis einer

einheitlichen Infrastruktur zur Verfügung stellen. "



Internet der Dinge, künstliche Intelligenz und 5G kommt Schlüsselrolle zu



Bei der Weiterentwicklung von digitalen Diensten kommt den drei Technologien -

Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI) und 5G - eine

Schlüsselrolle zu. IoT generiert die Daten von physischen Objekten und vernetzt Seite 2 ► Seite 1 von 3



