Stadtflucht aufgrund von Corona bleibt aus / Speckgürtel gewinnen aber weiter an Attraktivität / ImmoScout24-Analyse zu Nachfrageveränderungen bei der Immobiliensuche

Berlin (ots) - Treibt Corona die Deutschen aufs Land? Immerhin haben die

Vorteile der Stadt in Zeiten von Kontakteinschränkungen und Sperrstunden weniger

Relevanz. Große Menschenansammlungen sind auf dem Land leichter zu meiden. Doch

spiegelt sich diese landläufige Ansicht auch im Suchverhalten und den

Nachfragepräferenzen von Immobiliensuchenden wider? Eine aktuelle

ImmoScout24-Analyse zeigt: Eine nachhaltige Verlagerung der Nachfrage von der

Stadt aufs Land ist bislang ausgeblieben. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien

entwickelt sich auf dem Land und der Stadt parallel. Allerdings ist das

Interesse an Eigentumswohnungen und Häusern zum Kauf im städtischen Umland

gestiegen.



Keine Verschiebung von Stadt zu Land - Kurzzeitvermietungen extrem begehrt





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die aktuelle Datenauswertung von ImmoScout24 zeigt, dass sich die Nachfrage nachKauf- und Mietimmobilien in der Stadt und auf dem Land seit Beginn derCorona-Pandemie weitgehend analog entwickelt haben. Eine Verschiebung aus derStadt zugunsten des Landes ist nicht erkennbar. Nach einem Rückgang derKontaktanfragen im März 2020, erholten sich die Werte deutschlandweit in wenigenWochen und über alle Segmente hinweg. Starke Nachholeffekte zeigten sich -sowohl auf dem Land als auch in der Stadt - im Juni 2020. Im Vergleich zumVorjahr gingen auf ImmoScout24 für Eigentumswohnungen auf dem Land 40 Prozentund in der Stadt 38 Prozent mehr Kontaktanfragen ein. Bei Häusern zum Kauf aufdem Land verzeichnete ImmoScout24 im Juni 2020 ein Plus von 36 Prozent, beimPendant in der Stadt ein Plus von 28 Prozent. Seit August haben sich dieNachfragewerte wieder eingependelt und lagen auf oder leicht über demVorjahresniveau.Die Nachfrageentwicklung für Mietimmobilien spricht ebenfalls gegen einenachhaltige Stadtflucht. So hat sich die Nachfrage nach Mietwohnungen undHäusern zur Miete in der Stadt stärker erholt als auf dem Land. FürMietwohnungen in der Stadt gingen im Juni 2020 17 Prozent mehr Kontaktanfragenein als im Vorjahr, im September 2020 lag der Wert bei Plus 5 Prozent.Aus Basis der Daten von ImmoScout24 zeigt sich jedoch, dass die Nachfrage nachKurzzeitvermietungen auf dem Land zwischenzeitlich boomte. Von März 2020 bisJuli 2020 verzeichnete ImmoScout24 im Vergleich zum Vorjahr für jeden Monat einPlus an Kontaktanfragen zwischen 29 bis 74 Prozent. In der Stadt stieg dieNachfrage nach Kurzzeitvermietungen nur im April 2020 (+ 15 Prozent) und Juni2020 (+ 10 Prozent) über die Vorjahreswerte. Ein langfristiger Trend zeichnet