New York (ots/PRNewswire) - Das führende Technologieunternehmen verzeichnet für

2020 einen Anstieg seiner Bewertung um 42 % auf über 450 Mio. USD



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2957697-1&h=1220345875&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957697-1%26h%3D599315971%26u%3Dhttps%2

53A%252F%252Frokt.com%252F%26a%3DRokt&a=Rokt , der weltweit führende Anbieter

von E-Commerce-Technologie, hat heute eine Investition in Höhe von 80 Mio. USD

bekannt gegeben. Das Kapital wird dazu beitragen, die Forschung und Entwicklung

zu beschleunigen und die Erweiterung seines Kundenstamms auf neue Branchen und

Regionen zu unterstützen. Rokt setzt sich dafür ein, den E-Commerce

intelligenter, schneller und besser zu gestalten.





Die Finanzierungsrunde wurde von Rokts größtem institutionellen Aktionär TDMGrowth Partners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2957697-1&h=1459033044&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957697-1%26h%3D2913782990%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tdmgrowthpartners.com%252F%26a%3DTDM%2BGrowth%2BPartners&a=TDM+Growth+Partners) geleitet und von anderen bestehendenInvestoren wie Square Peg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2957697-1&h=2716225798&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957697-1%26h%3D2271746069%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.squarepegcap.com%252F%26a%3DSquare%2BPeg&a=Square+Peg) unterstützt. Allein in diesem Jahr ist die Bewertung vonRokt um 42 % auf über 450 Mio. USD gestiegen.Zwar hat die COVID-19-Pandemie die Grundfesten von Unternehmen und Start-upsgleichermaßen erschüttert, doch sie bringt auch eine starke Marktnachfrage nachE-Commerce und damit nach Rokt mit sich. Die Einschränkungen für physischeEinkäufe in Geschäften und die sich rasant ändernden Konsumgewohnheiten habenUnternehmen aus allen Sektoren dazu veranlasst, ihre Digital-Transformation zubeschleunigen, und der E-Commerce nimmt einen immer größeren Platz im Alltag derMenschen ein."Angesichts der durch COVID entstandenen Herausforderungen in der Branchebenötigen die Marken alternative Einnahmequellen und Akquisitionskanäle",erklärte der CEO Bruce Buchanan. "Rokt setzt sich weiterhin mit vollemEngagement dafür ein, den Hunderten an E-Commerce-Unternehmen, die sich aufunsere Technologie verlassen, einen Mehrwert zu bieten, um Spitzen- undNettoergebnisse zu erzielen. Das Unternehmen wird weiterhin Innovationenvorantreiben und Ergebnisse liefern, die der Markt dringend benötigt", so Bruce