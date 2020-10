Brexit erfordert umfangreiche Anpassungen der SAP-Systeme

--------------------------------------------------------------

Der IT-Dienstleister Syntax hat ein neues Whitepaper veröffentlicht, dasUnternehmen dabei unterstützt, die Brexit-bedingten Umstellungen ihrerSAP-Systeme zu bewältigen. Die Umstellungen betreffen jeden, der mitGroßbritannien Handel treibt, also Waren oder Dienstleistungen von dort beziehtund/oder Kunden im Vereinigten Königreich hat.Der Brexit hat erhebliche Auswirkungen auf die SAP-Systeme der betroffenenUnternehmen: Sämtliche neuen - aber bis dato noch gar nicht abschließendberatenen - Handelsregeln müssen pünktlich zum 1. Januar 2021 in den Systemenabgebildet sein. Gleichzeitig erfolgt der Handel bis zum 31.12.2020 allerdingsnoch nach den alten Modalitäten. Zu den Daten, die angepasst werden müssen,gehören unter anderem Zölle und Steuersätze, Bankverbindungen und Steuernummern.Nur wenn diese Basisinformationen korrekt und pünktlich zur Verfügung stehen,kann das wirtschaftliche Leben auch unter neuen Bedingungen reibungslosweiterlaufen.