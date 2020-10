Berlin (ots) - Am Black Friday locken viele Händler*innen mit hohen Rabatten und

scheinbar unschlagbaren Sonderangeboten. Damit gilt er seit einigen Jahren als

der Schnäppchentag des Jahres. Doch ist der Black Friday wirklich der günstigste

Tag im Jahr? Und wie viel können Verbraucher*innen tatsächlich sparen? Die

Shopping- und Vergleichsplattform idealo hat die 50 nachfragestärksten

Produktkategorien des Black Friday 2019 untersucht und die Preisentwicklung von

über 2.200 Produkten von rund 950 Händler*innen analysiert[1].



Nur 8 Prozent Ersparnis am Black Friday





Laut einer Verbraucherumfrage von idealo unter 1.000 Online-Shopper*innen gehtfast die Hälfte der Befragten (42 Prozent) davon aus, dass sie am vergangenenBlack Friday durchschnittlich 11-20 Prozent gespart hat. Eine umfangreicheidealo Preisanalyse zeigt jedoch, dass die durchschnittliche Preisersparnis amAktionstag 2019 bei lediglich 8 Prozent lag. Gerade einmal 320 (14 Prozent) der2.237 untersuchten Produkte waren um mindestens 20 Prozent reduziert. Trotzdembestätigen die Studienergebnisse, dass sich der Black Friday als Shoppingtagdurchaus lohnen kann. Insgesamt waren 1.722 von 2.237 Produkten (77 Prozent) amBlack Friday günstiger als im Vormonat. Dabei konnten Verbraucher*innen in denKategorien PS4-Spiele (21 Prozent), Laufschuhe (17 Prozent) und Gamepads (16Prozent) durchschnittlich am meisten Geld sparen.Werden Preise vor dem Black Friday erhöht?Oft wird angenommen, dass Händler*innen in den Wochen vor dem Black Friday diePreise erhöhen, um am Aktionstag mit besonders hohen Rabatten werben zu können.Die Black Friday Preisstudie von idealo bestätigt diese Annahme allerdingsnicht. Vielmehr konnten in den untersuchten Kategorien drei unterschiedlichePreisentwicklungen beobachtet werden.So sind beispielsweise die Preise in der Kategorie Fernseher bereits ab AnfangOktober gesunken und nach einem Preissturz am Black Friday wieder auf einPreisniveau von Anfang November gestiegen. In der Kategorie Notebooks konntenVerbraucher*innen immerhin schon ab November Geld sparen. Nach dem Black Fridaysind die Preise der untersuchten Notebooks von weniger als 900 Euro amAktionstag wieder auf über 1.000 Euro angestiegen. Ein weiterer Preistrendkonnte zum Beispiel bei Gamepads beobachtet werden. Hier blieben die Preise vorund nach dem Black Friday auf einem konstanten Niveau. Lediglich kurz vor demBlack Friday gab es in dieser Produktkategorie einen geringen Preissturz.Black Friday: Vom Shopping-Tag zum Shopping-MonatNicht bei allen Produktkategorien lohnt es sich, bis zum Black Friday zu warten.