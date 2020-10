---------------------------------------------------------------------------

Offenbach/Main, 26. Oktober 2020



Start in einem starken Team: STARK Deutschland begrüßt

180 neue Auszubildende - offene Stellen bereits für 2021

"Als führender Baustoff-Fachhandel in Deutschland haben wir klare Wachstumspläne.", so Kåre O. Malo, CEO von STARK Deutschland. "Wir freuen uns, wenn unser Team weiter wächst und kompetente und engagierte Kolleginnen und Kollegen uns verstärken." Im Jahr 2020 haben bereits 180 Berufsanfänger ihre Ausbildung bei STARK Deutschland begonnen. Für das neue Ausbildungsjahr 2021 ist die Suche gestartet. Bei STARK werden Nachwuchsförderung und langfristige Zusammenarbeit großgeschrieben, die Auszubildenden werden intensiv betreut. Nach Ende der Ausbildung locken individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.



Bisher hat STARK Deutschland in diesem Jahr 180 Ausbildungsverträge abgeschlossen. Die neuen STARK Mitarbeiter werden ihre Ausbildung in der STARK Deutschland Zentrale in Offenbach, überwiegend aber bei den 11 starken Vertriebsmarken in den 220 Niederlassungen in ganz Deutschland absolvieren - wie z. B. bei Raab Karcher, beim Fliesenspezialisten Keramundo oder bei dem Tiefbauspezialisten Muffenrohr.



STARK Deutschland bildet in modernen, zukunftsträchtigen Berufen aus:

- Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement



- Kaufleute für Büromanagement



- Fachkräfte für Lagerlogistik



- Kaufleute im E-Commerce



- Fachinformatiker für Systemintegration



- Berufskraftfahrer



- Kaufleute im Einzelhandel



- Fliesen-, Platten- und Mosaikleger



Auf der Karriereseite finden Sie alle offenen Stellen.

Intensive Betreuung und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten

Die Auszubildenden sind fest in die Abteilungen eingebunden und werden intensiv betreut. Sie können in der hauseigenen Akademie an maßgeschneiderten Schulungsangeboten teilnehmen. Auf einer internen Ausbildungs-Plattform erhalten sie regelmäßig aktuelle News rund um ihre Ausbildung.