STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

SAP schockt die Anleger

Zum Wochenstart muss der DAX deutliche Kursverluste hinnehmen. Steigende Corona-Zahlen auf der einen sowie ein veritabler Kursrutsch beim DAX-Schwergewicht SAP auf der anderen Seite ziehen den Index rund 2,5% auf 12.320 Punkte nach unten. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. SAP (WKN: 716460)

Die Papiere des DAX-Schwergewichts SAP brechen heute unter äußerst hohen Umsätzen in Stuttgart um fast 20% ein. Der Software-Konzern aus Walldorf enttäuschte die Anleger mit schwachen Quartalszahlen und einem gesenkten Ausblick. Nach dem heutigen Kurssturz steht auf Jahresbasis bis dato ein Minus von 15%. 2. Daimler (WKN: 710000)

Die Daimler-Aktie notiert heute in Stuttgart leicht im Plus und gewinnt knapp 1%. Grund dafür ist eine positive Einschätzung des Analysehauses Jefferies. Die Analysten sehen bei Daimler auf dem aktuellen Niveau durchaus Kurspotential und erhöhten das Kursziel folglich von 53 auf 60 Euro. 3. Bayer (WKN: BAY001)

Die in Stuttgart rege gehandelte Bayer-Aktie notiert heute 0,9% fester. Der Leverkusener Chemiekonzern vermeldete am Morgen die Übernahme des US-Unternehmens Asklepios BioPharmaceutical in Höhe von zwei Milliarden Dollar. Mit diesem Zukauf soll die Pharma-Sparte des Konzerns gestärkt werden.

Börse Stuttgart TV

Eigentlich eine gute Nachricht: Laut einer aktuellen Umfrage von Tobias Kramer, Herausgeber des Zertifikateberaters, nimmt das Interesse an Aktien und ETFs in Deutschland deutlich zu. Doch gleichzeitig mahnt er die Anleger angesichts der Differenz zwischen Unternehmensgewinnen und Kursständen zur Vorsicht. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=cPjCYGAqykA