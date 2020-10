ALLGEIER SE: Allgeier verzeichnet in den ersten neun Monaten 2020 ein Ergebniswachstum von 54 Prozent (bereinigtes EBITDA)

DGAP-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose

München, 26. Oktober 2020 - Das Geschäft der Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) zeigt sich in den ersten neun Monaten 2020 mit einer stabilen Umsatzentwicklung auf dem Niveau des Vorjahres weitgehend resilient gegenüber den Folgen der COVID-19-Pandemie. Aufgrund intensiven Kostenmanagements und der planmäßigen Reduzierung von Geschäft mit niedrigeren Margen lag das erzielte EBITDA über der usprünglichen Planung für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres. Das Konzernergebnis insbesondere des zweiten Quartals war zum Teil positiv beeinflusst durch temporäre Maßnahmen zur Kostenkontrolle im Zuge der Bewältigung der COVID-19-Pandemie. Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2020 Der Umsatz des Allgeier Gesamtkonzerns (fortgeführtes und aufgegebenes Geschäft) belief sich in den ersten neun Monaten 2020 (01. Januar 2020 - 30. September 2020) gemäß vorläufiger Zahlen auf 585,4 Mio. Euro (Vorjahr: 584,2 Mio. Euro). Die Konzern-Wertschöpfung (definiert als Gesamtleistung abzüglich der den Umsätzen direkt zurechenbaren Umsatz- und Personalkosten) erhöhte sich um 7 Prozent auf 181,3 Mio. Euro (Vorjahr 168,9 Mio. Euro), entsprechend einer Rohmarge von 30,9 Prozent (Vorjahr: 28,9 Prozent). Das bereinigte Konzern-EBITDA der Periode (EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden) erhöhte sich um 53 Prozent auf 78,3 Mio. Euro (Vorjahr: 51,0 Mio. Euro). Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Zinsen und Steuern) erhöhte sich um 51 Prozent auf 67,5 Mio. Euro (Vorjahr: 44,6 Mio. Euro). Das Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) erhöhte sich um 85 Prozent auf 40,5 Mio. Euro (Vorjahr: 21,9 Mio. Euro).