ThomasLloyd renforce son équipe de direction à Zurich dans le domaine du développement commercial et du soutien aux ventes

Zurich (ots) - Le gestionnaire d'actifs à impact mondial ThomasLloyd renforce

son équipe de direction zurichois avec l'arrivée de Manuela M. Froehlich. En

qualité de Managing Director, Head of Business Development & Sales Support EMEA,

cette professionnelle expérimentée et accomplie développera les activités

commerciales du groupe ainsi que la plateforme d'investissement numérique pour

les valeurs durables récemment lancée par ThomasLloyd en l'adaptant aux besoins

actuels des clients. Elle est idéalement qualifiée pour cette mission, ayant

occupée auparavant des postes tout aussi ambitieux, dernièrement en tant que

Global Head of Business Development du groupe LRI, une société de services

d'investissement basée au Luxembourg qui structure et gère des stratégies

d'investissement alternatives pour les gestionnaires d'actifs et les

investisseurs. Auparavant, Madame Froehlich a travaillé pour le groupe allemand

Aquila, un gestionnaire d'investissements alternatifs paneuropéen dans le

domaine des actifs réels.



Manuela M. Froehlich est également co-fondatrice de Fondsfrauen

(https://fondsfrauen.de/) , le plus grand réseau professionnel de langue

allemande pour les femmes dans l'industrie des fonds et de la finance. Elle

possède donc un vaste réseau et une bonne position dans l'industrie financière

européenne. " C'est une période très excitante pour rejoindre un gestionnaire

d'actifs indépendant de premier plan et un investisseur d'impact, pionnier du

financement en infrastructures durables et changement climatique sur les marchés

émergents. Leurs solutions d'investissement uniques sont adaptées à un large

éventail d'investisseurs privés et institutionnels et ont un impact

significatif. Les projets ambitieux de ThomasLloyd sont très motivants pour moi

et je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir contribuer à cette réussite avec

toute mon expertise, mon expérience et ma passion ", a déclaré Manuela

Froehlich.







part, Mme Froehlich est une dirigeante expérimentée, dotée d'une capacité

d'action, qui nous a déjà convaincus à plusieurs reprises par son expertise et

son approche client. D'autre part, elle connaît parfaitement les besoins de nos

principaux clients - notamment les intermédiaires financiers, les banques

privées, les gestionnaires de fortune et les family offices, ainsi que les

investisseurs institutionnels et les institutions publiques - et nous aidera à

réaliser une avancée considérable dans l'établissement de nouvelles relations

d'affaires ", a déclaré T.U. Michael Sieg, Group CEO de ThomasLloyd, à propos de

ce nouveau recrutement. " Elle va constituer et diriger une équipe clé à Zurich

qui devrait compter jusqu'à 25 collègues dans les mois à venir ", a-t-il ajouté.



À propos de ThomasLloyd Group



ThomasLloyd est une société mondiale d'investissement et de conseil qui a pour

objectif de conduire le processus nécessaire lié au changement social et

environnemental, et se concentre exclusivement sur le financement, la

construction et l'exploitation de projets durables dans les secteurs des

infrastructures, de l'agriculture et de l'immobilier. La gamme de services

comprend des produits et des services tout au long de la chaîne de valeurs de

ces secteurs. En sus de la structuration, du placement et de la gestion de

solutions d'investissement, ils incluent le conseil et le financement de projets

et d'entreprises, ainsi que des services financiers numériques, notamment dans

le domaine du courtage en investissement, du conseil en investissement et de la

gestion d'actifs. Fondée en 2003, ThomasLloyd est aujourd'hui l'un des

principaux investisseurs et fournisseurs mondiaux de financement climatique.

Basée à Zurich et comptant plus de 250 employés dans 17 sites en Amérique du

Nord, en Europe et en Asie, la société gère actuellement des actifs de plus de

4,1 milliards d'USD pour le compte de plus de 60 000 investisseurs privés et

institutionnels.



Informations complémentaires : http://www.thomas-lloyd.com



