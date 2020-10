Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver bewegt sich weiterhin in aussichtsreicher Konstellation, auch wenn sie es zuletzt verpasste, für frischen Wind auf der Oberseite zu sorgen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie am 30.09. hieß es unter anderem „[…] Kurzzeitig spitzte sich die Lage weiter zu, als die Aktie noch einmal unter die 32,0 US-Dollar in Richtung 30,0 US-Dollar abtauchen und damit der aktuellen Entwicklungen bei Gold und Silber Rechnung tragen musste. Dass in diesem Moment der Bereich von 30,0 US-Dollar hielt, war eminent wichtig, hätte doch sonst möglicherweise die Ausdehnung der Bewegung auf 26,2 / 25,0 US-Dollar gedroht. Trotz der Aufwärtsreaktion im Anschluss an den Test ist die „Kuh“ noch nicht vom Eis! Die 30,0 US-Dollar bleiben weiterhin latent gefährdet. Die Aktie muss sich nun oberhalb von 32,0 US-Dollar festsetzen. Noch besser wäre es allerdings, wenn sie sich zu einem Vorstoß über die 37,0 US-Dollar hinweg aufraffen könnte.“

Die Aktie hielt sich in den letzten Handelstagen von der heißen Zone (Bereich um 30,0 US-Dollar) entfernt. Dafür stand der Bereich um 32,0 US-Dollar unter Druck. Zu einem signifikanten Bruch kam es bislang nicht, auch wenn es zwischenzeitlich ein ums andere Mal Spitz auf Knopf stand. Insgesamt hat der Unterstützungsbereich 32 / 30 US-Dollar jedoch seine Relevanz erhöht.

Kurzum: Aus charttechnischer Sicht gilt: Sollte es für die Aktie unter die 30,0 US-Dollar gehen, muss mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 26,2 / 25,0 US-Dollar gerechnet werden. Um wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss es über die 37,0 US-Dollar gehen. Die aktuelle Silberpreisentwicklung hemmt die Kursentwicklung der Aktie zwar, könnte aber auf mittlere Sicht wieder für frische Impulse sorgen. Zudem hat Pan American Silver die Veröffentlichung der Q3-Daten für den 04.11. angekündigt. Auch das könnte dem Aktienkurs Beine machen; in die eine oder andere Richtung.