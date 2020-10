UBS belässt INTEL CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel von 67 auf 62 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Arcuri sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einem weiteren schwachen Quartal des Chipkonzerns. Er betonte, dass Intel noch immer nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt habe, um Werte zu schaffen./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 06:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Intel Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de