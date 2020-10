Größte Apotheken-Community bricht in neue Gefilde auf / AMIRA-Welt launcht neue Plattform

Neuss (ots) - Pünktlich zum zweiten Geburtstag kann die AMIRA-Welt gute

Neuigkeiten bekanntgeben. Die größte interaktive Community-Plattform für

Apothekenmitarbeiter*innen in Deutschland wurde runderneuert. Neben einem

innovativen Design wartet sie nun mit verbesserten Funktionen auf. Die

User*innen können unter anderem eigene Profile anlegen, Beiträge kommentieren

und in Interaktion mit anderen User*innen treten. Über allem bleibt aber

weiterhin das Motto der Plattform: Mit Freude Wissen teilen.



Das betont auch Mohammadi Akhabach, Gründer und Geschäftsführer der AMIRA Media

GmbH & Co. KGaA: "Die AMIRA-Welt hat mittlerweile ihre eigene DNA entwickelt.

Die spiegelt sich in unserem Motto wider. Das bleibt bestehen, doch unsere User

haben jetzt noch mehr Möglichkeiten, es zu leben." Die Grundlagen für diese

erfreuliche Entwicklung seien von Anfang gelegt worden, mit dem Relaunch folge

nun ein weiterer, wichtiger Schritt in die richtige Richtung.







sich an PTA, Apotheker*innen, Pharmazeut*innen im Praktikum und PKA. "Wir haben

damals mit einfachen Mitteln angefangen", erinnert sich Akhabach. "Im Austausch

mit den Usern, unter denen wir auch Umfragen durchgeführt haben, haben wir die

AMIRA-Welt nun neu aufgesetzt. Damit wollen wir ebenfalls der in der

Zwischenzeit rasant angewachsenen Nutzerzahl sowie den gestiegenen Erwartungen

und Bedürfnissen gerecht werden."



AMIRA-Welt Chefredakteurin Deniz Cicek-Görkem weist auf einen weiteren wichtigen

Aspekt hin. "Unser Motto bezieht sich nicht nur auf unsere User, es gilt auch

für uns. Die gesammelten Erfahrungswerte waren für uns sehr hilfreich, um den

Relaunch voranzutreiben."



-------------------------------------------------------------------



Die AMIRA-Welt ist die größte geschlossene Community im Apothekenmarkt und zählt

rund 20.400 verifizierte PTA, Apotheker*innen, Pharmazeut*innen im Praktikum und

PKA. Zu ihren Kommunikationskanälen gehören unter anderem die AMIRA-Box mit

Originalprodukten aus dem apothekenüblichen Sortiment, ein Pocket-Magazin mit

spannenden Fachartikeln, ein begleitendes Online-Magazin, eine Community, die

Platz zum Austausch bietet, und ein Wissensportal, das nach und nach ausgebaut

wird.



Mit unseren verschiedenen Marketingmaßnahmen können wir

Apothekenmitarbeiter*innen schnell, einfach und effizient erreichen. Durch

unsere Marktforschung gewinnen wir exklusive Einblicke aus der Apotheke.



Pressekontakt:



AMIRA Media GmbH & Co. KGaA

Borsigstraße 9

41469 Neuss

Tel.: 02137 / 994 90

E-Mail: mailto:anfrage@amira-media.de

Website: http://www.amira-welt.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146021/4744872

OTS: Amira Media GmbH & Co. KGaA





