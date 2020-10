Bayer verstärkt die Aktivitäten im Pharmabereich mit einer milliardenschweren Übernahme: Das Unternehmen aus Leverkusen übernimmt Asklepios BioPharmaceutical. Die Gesellschaft ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Gentherapien in verschiedenen therapeutischen Gebieten spezialisiert, so Bayer am Montag. Im Portfolio von Asklepios BioPharmaceutical befinden sich den Angaben zufolge Therapiekandidaten für die ...