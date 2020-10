Mit den Emissionsmitteln soll das Immobilien-Projekt „Koningsbosch“ der 100%igen Tochtergesellschaft Henri Broen B.V. vorangetrieben werden. Die Mittelverwendung umfasst dabei die Refinanzierung eines hoch verzinslichen Darlehens und den Umbau eines Klosters in ein 4 Sterne plus Boutique & Spa Hotel.

Privatplatzierung – die niederländische Finanz- und Management-Holding Henri Broen Holding B.V. hat ihre erste Unternehmensanleihe ( DE000A283WQ2) aufgelegt und bietet diese professionellen Anlegern ab einer Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro bis zum 6. November 2020 an. Die fünfjährige Anleihe wird dabei jährlich mit 7,50% p.a. verzinst und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro.

INFO: Die Henri Broen Holding B.V. ist eine niederländische Finanz- und Management Holding mit Geschäftssitz in Kleve. Die Holding ist über die operative 100%-Tochtergesellschaft Henri Broen B.V. im Immobiliensektor tätig. Deren Spezialisierung ist die Umwidmung von einzigartigen Objekten und Grundflächen im Hotel- und Wohnimmobilienbereich in den Niederlanden und Deutschland. Im Fokus steht dabei die Wertsteigerung. Die Strategie als Konzeptentwickler ist klar Exit getrieben.

Projekt Koningsbosch

Das Projekt Koningsbosch liegt in den Niederlanden im Dreiländereck zwischen Belgien und Deutschland, in einem schmalen Landstreifen von wenigen Kilometern Durchmesser – in unmittelbarer Nähe zu Maastricht, Aachen und Outlet Center Roermond.

Das Projekt mit mehr als 54.000 Quadratmetern Grundfläche umfasst 3 Teilprojekte:

1.) Die Umwidmung des bekannten gleichnamigen historischen Klosters in ein modernes 4 Sterne plus Boutique Hotel mit geplanter Eröffnung im Mai 2023

2.) Verkauf von 45 Villen als Entwicklungsgesamtkonzept ab 2021

3.) Verkauf einer Grundstücksfläche, auf der ein Supermarkt entstehen soll, in Q1/2021. Ein unwiderruflicher Bestimmungsplan für das komplette Areal liegt vor; das Projekt befindet sich in der Phase „Push to Start“.

Eckdaten der Henri Broen-Anleihe 2020/25

Emittent: Henri Broen Holding B.V.

Volumen: Bis zu 25 Mio. Euro

WKN/ISIN: A283WQ / DE000A283WQ2

Stückelung: 1.000 Euro

Mindestzeichnung: 100.000 Euro

Zinskupon: 7,50%

Zinszahlung: Jährlich am 10. November

Ausgabepreis: 100%

Erstnotiz: 10. November 2020

Laufzeit: 5 Jahre

Angebot: Privatplatzierung

Hinweis: Professionelle Anleger können sich unter www.hbroen.nl umfangreich über die Anleiheemission und das Projekt Koningsbosch informieren.

Treuhandkonzept

Anlegern bietet die Anleihe ein Treuhandkonzept, welches den ersten Rang im Grundbuch und den Zugriff auf alle Cashflows gewährt, die im Rahmen von Veräußerungen oder als Betriebseinnahmen generiert werden.

Nach Abschluss der Privatplatzierung soll die Anleihe ab dem 10. November im Freiverkehr der Börse Frankfurt notieren. Als Selling Agent fungiert u.a. die Wertpapierhandelsbank Steubing AG.

