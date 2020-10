GLS erweitert internationalen Retouren-Service (FOTO)

Amsterdam (ots) -



- Unkomplizierter internationaler Retourenversand über GLS PaketShops

- Bereits in dreizehn Ländern grenzüberschreitend verfügbar

- Bequemes Retouren-Management für Privatempfänger



Der Paketdienst GLS erweitert den internationalen Retourenversand über die GLS

PaketShops um vier weitere Länder . Mit dem ShopReturn Service steht

GLS-Versendern und ihren Privatempfängern eine flexible Retourenlösung für

nationale und grenzüberschreitende Rücksendungen innerhalb Europas zur

Verfügung.





Der ShopReturn Service war bisher grenzüberschreitend für die Länder Belgien,Dänemark, Deutschland, Irland, Luxemburg, Österreich, Niederlande, Ungarn undPolen verfügbar. Ab sofort können GLS-Kunden diesen Service zusätzlich für dieLänder Großbritannien, Slowakei, Spanien und Tschechien buchen. Bis zum Ende deslaufenden Kalenderjahres werden zusätzlich Frankreich, Finnland und Slowenienaufgeschaltet, so dass die Flächendeckung in Europa nahezu erreicht ist. Daseigens für den Service seit Juli dieses Jahres gelaunchte Online-Portal könnenGLS-Versender individuell konfigurieren und branden, sowie über eineSchnittstelle komfortabel und einfach an ihre eigene Website anbinden."Unsere Retourenlösungen sind ideal für das internationale E-Commerce-Geschäft.Kunden, die ihr Online-Angebot auf verschiedene Zielländer ausgerichtet haben,können das GLS-Retourenportal und unser PaketShop-Netz nutzen, um ihrenEmpfängern einen effizienten, länderübergreifenden Retourenversand zu bieten",so Saadi Al-Soudani, Group International MD bei GLS. "GrenzüberschreitendeRetouren sind bisher nicht der Standard im Onlinehandel, obwohl eine bequeme undeinfache Rückabwicklung die Kaufentscheidung der Online-Shopper maßgeblichbeeinflussen kann. Hier bietet unser internationaler ShopReturn Servicepünktlich zum Weihnachtsgeschäft eine praktische Lösung sowohl fürShop-Betreiber als auch Besteller."Praktisch auch für den PrivatempfängerPrivatempfänger können ihre Versandetiketten nach Bedarf selbst erzeugen, danndie Retouren in jedem GLS PaketShop ihrer Wahl kostenfrei abgeben und so auch imAusland bestellte Ware einfach und bequem zurückschicken. DasRetouren-Management von GLS ist damit schnell und verbraucherfreundlich.