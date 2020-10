Mit viel Vorschusslorbeeren startet SUSS MicroTec in den heutigen Handel. Schließlich hüpft der Kurs satte rund neun Prozent nach oben. 15,66 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld?

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund sechs Prozent. Bei 16,60 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. Für Putkäufer oder Leerverkäufer bieten sich nämlich nun verbilligte Preise. Wer von SUSS MicroTec ohnehin überzeugt ist, kann die Sektkorken knallen lassen.

Fazit: Bei SUSS MicroTec geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.