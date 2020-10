Seit Mitte 2019 konsolidiert die Cisco-Aktie nach einem mehrjährigen Anstieg zur Unterseite aus, das Corona-Crashtief drückte die Notierungen zeitweise auf 32,38 US-Dollar abwärts. Zwar konnte Cisco in den abgelaufenen Monaten wieder deutlich zulegen und eine Erholungsbewegung zurück an 48,50 US-Dollar vollziehen, scheiterte jedoch mit einem nachhaltigen Ausbruch über die Hürde von rund 50,00 US-Dollar. Nach einem Doppelhoch in diesem Bereich übernahmen Bären wieder das Ruder und drückten das Papier auf 37,60 US-Dollar und knapp unter das 38 % Fibonacci-Retracement abwärts. Genau diese Stelle bildet dabei die letzte Chance auf eine Trendwende, die sich mit den heutigen Abschlägen nicht so richtig einstellen will und weitere Verluste zwingend einkalkuliert werden müssen.

Licht und Schatten

Kurzfristig könnte es Bullen noch gelingen im aktuellen Kursbereich für eine Trendwende zu sorgen, ein Tagesschlusskurs unterhalb der Septembertiefs sowie der Kursmarke von 37,60 US-Dollar könnte aber ein Folgeverkaufssignal in Richtung 36,00 US-Dollar auslösen, darunter käme sogar ein Test der Märztiefs bei 32,38 US-Dollar rasch ins Spiel. Sollte sich die Short-Variante durchsetzen, kann hierzu beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN SB8X3M gesetzt werden. Gelingt es dagegen ein Doppeltief im aktuellen Bereich zu etablieren, könnten noch einmal die Oktoberhochs sowie der EMA 50 um 40,50 US-Dollar angesteuert werden. Die weitere Entwicklung der Aktie müsste dann erneut überprüft werden.