Zum Wochenstart rauschte der SAP-Kurs mehr als 20 Prozent in den Keller und riss den DAX mit sich. SAP ist das mit Abstand wertvollste Unternehmen im DAX und steht für 11,75 Prozent des gesamten Index.

Was in Walldorf passiert, bewegt deshalb immer den Index der 30 größten deutschen Börsen-Unternehmen.

Am Sonntagabend hatte der Software-Konzern in einer Adhoc-Mitteilung seine Jahresprognose korrigieren müssen. Der Umsatz für das laufende Jahr soll zwischen 27,2 und 27,8 Milliarden Euro liegen. Zuvor war eine Spanne zwischen 27,8 und 28,5 Milliarden Euro anvisiert worden. Der Grund für die bescheidenen Aussichten liegt in der angespannten Lage der Corona-Pandemie. Das Geschäft mit der Reisekosten-Software Concur brach beispielsweise um elf Prozent ein.