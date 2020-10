Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703) war sehr gut in 2020 gestartet mit einem Umsatzplus von 9,3% im Q1 und einem EBIT-Plus von 13,4% im Q1 - da konnte das Q2 nicht mithalten, erwartungsgemäß, es blieb aber immerhin

ein Umsatzplus von 3,9% im Q2 und ein Gewinnplus von 4,3% - unter Lock-down Bedingungen nicht so schlecht: Halbjahresumsatzplus von 6,6% und EBIT-Plus von 8,55 auf Halbjahresbasis - versöhnliche Ergebnisse, die zur Prognosebestätigung ausreichen. Diese erschien wenig ambitioniert mit angestrebten 5% Plus bei Umsatz und Gewinn - roch vor 3 Monaten nach einer Prognoseanhebung bei weiterer Normalisierung der Märkte:

So kam es jetzt im Q3 - Im dritten Quartal 2020 erzielte die Bechtle AG nach vorläufigen Zahlen ein Vorsteuerergebnis (EBT) von über 70 Mio. EUR, was einem Ergebnisanstieg gegenüber dem Vorjahr (57,0 Mio. EUR) von mehr als 20 % entspricht. Der Umsatz lag von Juli bis September bei etwa 1.370 Mio. EUR und damit rund 7 % über Vorjahr (1.276,3 Mio. EUR). Die EBT-Marge ist entsprechend gestiegen und liegt voraussichtlich bei über 5 % im dritten Quartal. Jetzt kommt jedoch das Q4 mit teilweisen Lock-Downs und wahrscheinlich eher ähnlich den Ergebnissen des Q2 als denen des Q3 - Jahresprognose könnte also doch passen - Corona kostete offensichtlich und kostet wahrscheinlich wieder Umsatz und insbesondere Gewinn.



