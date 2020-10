DGAP-Ad-hoc: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Schaeffler AG veröffentlicht vorläufige Eckdaten für das dritte Quartal 2020



26.10.2020 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

HERZOGENAURACH |26. Oktober 2020 | Die Schaeffler AG (ISIN DE000SHA0159, WKN SHA015) gibt heute vorläufige Eckdaten für das dritte Quartal 2020 bekannt, weil diese über der Markterwartung (Vara Consensus) liegen. Der Umsatz der Schaeffler Gruppe lag im dritten Quartal mit 3.396 Millionen EUR währungsbereinigt 2,6% unter Vorjahr (Vorjahr: 3.613 Millionen EUR) und zeigt damit gegenüber dem ersten Halbjahr eine deutliche Erholung. Die EBIT-Marge (vor Sondereffekten) erreicht im dritten Quartal 9,4% (Vorjahr: 9,1%). Grund dafür ist vornehmlich die besser als erwartete Umsatzentwicklung im dritten Quartal, insbesondere in der Region Greater China. Bei der Ergebnisentwicklung zeigt sich zudem, dass die zu Beginn des Jahres eingeleiteten Maßnahmen zur Anpassung der Kosten Wirkung zeigen. Das Umfeld ist dabei weiter von Volatilität und Unsicherheit geprägt.

Im Einzelnen haben die Sparten zu dem vorläufigen Ergebnis der Schaeffler Gruppe im dritten Quartal wie folgt beigetragen:

Der Umsatz in der Sparte Automotive OEM betrug 2.165 Millionen EUR (Vorjahr: 2.254 Millionen EUR). Dies entspricht währungsbereinigt einem Rückgang um 1,1%. Die EBIT-Marge (vor Sondereffekten) lag im dritten Quartal bei 8,3% (Vorjahr: 7,0%).

Der Umsatz in der Sparte Automotive Aftermarket belief sich auf 456 Millionen EUR (Vorjahr: 482 Millionen EUR). Dies entspricht währungsbereinigt einem Rückgang um 0,2%. Die EBIT-Marge (vor Sondereffekten) lag im dritten Quartal bei 18,9% (Vorjahr: 18,1%).

Der Umsatz in der Sparte Industrie lag bei 776 Millionen EUR (Vorjahr: 877 Millionen EUR). Dies entspricht währungsbereinigt einem Rückgang um 8,0%. Die EBIT-Marge (vor Sondereffekten) lag im dritten Quartal bei 7,0% (Vorjahr: 9,4%).