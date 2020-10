PerkinElmer erhält CE-Kennzeichnung für auf Atemwegsinfektionen, einschließlich COVID-19, ausgerichtetes Multi-Analyt-Panel

PerkinElmer, Inc. (NYSE: PKI) meldete heute, dass sein PKamp Respiratory SARS-CoV-2 RT-PCR Panel die Zulassung für die Vermarktung als In-vitro-Diagnostikum (IVD) in mehr als 30 Ländern im Sinne der europäischen Verordnung über In-vitro-Diagnostika (IvDV) erhalten hat. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA prüft diesen Test derzeit hinsichtlich einer Notfallgenehmigung (EUA). Das Multi-Analyt-Panel ermöglicht Labors den Nachweis und die Unterscheidung von SARS-CoV-2, Influenza-A-Viren, Influenza-B-Viren und respiratorischen Syncytialviren (RSV) in einem einzigen Test. Dies wird entscheidend sein, um den steigenden Bedarf an Tests während der Grippesaison zu bewältigen, da die nachzuweisenden Erreger einige ähnliche Anzeichen und Symptome aufweisen.

Anstatt Proben mehrfach zu untersuchen, ist das PKamp Respiratory SARS-CoV-2 RT-PCR Panel auf Ressourcenersparnis ausgelegt. So wird eine einzelne Nasen-Rachen-, Oropharynx- oder Nasenabstrichprobe von Personen entnommen, bei denen der Verdacht auf eine virale Atemwegsinfektion besteht, die bei COVID-19, Grippe und RSV auftreten kann. Das Multi-Analyt-Panel knüpft an das sensitivste Testkit für SARS-CoV-2 des Marktes gemäß den Vergleichsdaten des Referenzpanels der FDA an und ist zur Verwendung mit dem Gerät zur automatisierten Extraktion viraler Nukleinsäure von PerkinElmer konzipiert, das kleinere Mengen viralen Materials in Proben erkennt.