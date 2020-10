PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Montag moderate bis kräftige Verluste verzeichnet worden. Die besorgniserregende Corona-Situation blieb - wie auch im Westen Europas - das vorherrschende Thema.

Der tschechische Leitindex PX gab um 0,33 Prozent auf 860,27 Einheiten nach. Positiv ragten dort vor allem der Versorger CEZ heraus, dessen Aktie um 0,8 Prozent zulegte sowie Bankaktien. Moneta Money Bank etwa gewannen 0,6 Prozent und Komercni Banka 0,2 Prozent.