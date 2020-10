Interactive Brokers bringt innovatives Tool für nachhaltige Investments an den Start

Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR), ein weltweit tätiges Börsenmaklerunternehmen, hat heute das innovative, interaktive Tool Impact Dashboard vorgestellt. Es soll Kunden dabei unterstützen, Unternehmen, die ihren Werten entsprechen, zu beurteilen und entsprechende Investments zu tätigen. Das Dashboard, das allen Kunden kostenlos zur Nutzung zur Verfügung steht, setzt neue Standards für Instrumente, die für das nachhaltige, sozial verantwortliche und wertebasierte Anlegen von Kapital eingesetzt werden können. Die Einführung des Tools erfolgt, da das Interesse an Investitionen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) stark zunimmt. Laut einer im September von Celent veröffentlichten Studie wird nach ESG-Kriterien angelegtes Vermögen bis 2022 voraussichtlich den Wert von 53 Billionen US-Dollar überschreiten.

„Die Zukunft nachhaltiger Investments beginnt mit dem Impact Dashboard. Dieses Tool ermöglicht es Anlegern, ihr Portfolio an ihren Werten auszurichten“, so Will Peterffy, ESG Director von Interactive Brokers. „In einem Markt mit mangelhafter Transparenz analysiert und beurteilt das Dashboard schnell Ihr Aktienportfolio auf Grundlage Ihrer Werte und präsentiert Ihnen Ihre Anlagen in einer individuellen, an Ihren Werten ausgerichteten Ansicht für wirkungsorientierte Investments. Sie können dann entscheiden, ob Sie Ihre Investitionen behalten oder Ihr Kapital in Unternehmen verlagern, die besser auf Ihre wichtigsten Werte abgestimmt sind. Das Impact Dashboard läutet ein neues Zeitalter ein, in dem moralisches, ethisch verantwortungsbewusstes Verhalten auf dem Markt besser beurteilt werden kann.“

Das Impact Dashboard ermöglicht es Investoren, aus 13 Impact-Werten und -Prinzipien ihre ganz persönlichen Investitionskriterien auszuwählen. Dazu zählen unter anderem saubere Luft, sauberes Wasser, Meeresökologie, saubere Böden, Verbrauchersicherheit, ethische Führungskompetenz, Gleichberechtigung der Geschlechter, Antirassismus, LGBTQ-Inklusion, Unternehmenstransparenz, nachhaltige Produktlebenszyklen, auf Achtsamkeit basierende Geschäftsmodelle, faire Arbeitsbedingungen und prosperierende Gemeinschaften. Kunden können bei ihren Geldanlagen auch Investments aus den zehn folgenden Kategorien ausschließen: Tierversuche, unternehmensethische Kontroversen, Parteispenden und Lobbyarbeit von Unternehmen, hoher Energieverbrauch und fossile Brennstoffe, Treibhausgasemissionen, Sondermüll, hoher Wasserverbrauch, Tabak, Alkohol und Glücksspiel sowie Waffen und Waffenhersteller.