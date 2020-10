Folgen Sie den Spuren von Yu Gong und überqueren Sie das Taihang-Gebirge in Jiyuan - die 1. Konferenz für Internationales Wandern über Großartiges Taihang 2020 fand am 24. Oktober statt

JIYUAN, China, 26. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Am 24. Oktober fand die 1. Konferenz für Internationales Wandern über Großartiges Taihang 2020 von dem südlichen Ausgangspunkt, dem Waldweg des Taihang-Nationalparks, aus in Jiyuan statt. Die Veranstaltung verkörperte den Geist der Rede von Generalsekretär Xi Jinping während seines Besuchs in Henan und sollte die Kultur- und Tourismusmarke „Henan Meine Heimat" stärken. Auf diese Weise wurde die ökologische Umgebung des herrlichen Taihang-Gebirges hervorgehoben und die Fabel „Yu Gong entfernt die Berge" in die neue Ära gebracht.

Leiter des Ministeriums für Kultur und Tourismus, der staatlichen Generalverwaltung für Sport, der nationalen Forst- und Grünlandverwaltung, des Volkskongresses der Provinz Henan, der Volksregierung der Provinz Henan, der China Tourism Association, der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Henan und des Verwaltungsausschusses der Demonstrationszone Jiyuan und Gäste aus der Sportgemeinschaft, darunter die olympische Goldmedaillengewinnerin im Frauenvolleyball, Hui Ruoqi, die olympische Goldmedaillengewinnerin im Langstreckenlauf, Wang Junxia, und Chen Penbin, der Top-Geländeläufer in China, nahmen an der Eröffnungsfeier zusammen mit Gästen aus dem In- und Ausland sowie knapp tausend Wanderern teil.