26. YIWU-Messe endet mit Erfolg und erzielt millionenschwere Geschäfte in Kleinwaren

Die 26. China Yiwu International Commodities (Standards) Fair in YIWU endete am 25. Oktober 2020. Als erste groß angelegte internationale Fachmesse, die sowohl online als auch offline in China im Rahmen vorschriftsmäßiger epidemischer Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen stattfand, bot die YIWU Fair 2020 mehr als 3.400 Standardstände auf einer Ausstellungsfläche von 100.000 Quadratmetern im YIWU International Expo Center und zog fast 2.000 Unternehmen aus 19 inländischen Provinzen, Gemeinden und autonomen Regionen an, die die Kategorien Hardware, elektromechanische Einrichtungen, elektronische und Elektrogeräte, Güter des täglichen Bedarfs, Kunsthandwerk und Ziergegenstände, Schreibwaren und Büroartikel, Spielzeug, Sport- und Outdoor-Produkte, Strickwaren und Geschenkverpackungen umfassten.

Die Messe zog insgesamt 106.000 Offline-Besucher und 160 Millionen Online-Besucher an. Es wurden sieben Online-Matchmakings in Übersee abgehalten, die sich auf Großbritannien, Malaysia, Chile und weitere Länder konzentrierten und einen geplanten Umsatz von 4,66 Millionen US-Dollar erzielten.