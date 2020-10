Drawbridge Health gibt Partnerschaften für weitere Expansionen in Japan bekannt

MENLO PARK, Kalifornien, 27. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Drawbridge Health, ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das die Blutentnahme sowohl für Patienten als auch für Gesundheitsdienstleister neu definiert, gab heute eine weitere Investition durch Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. („Sumitomo Dainippon Pharma") sowie eine neue Vereinbarung über Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit bekannt. Drawbridge Health gab weiterhin bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Investition des neuen Investors TOHO HOLDINGS CO., LTD. („TOHO HOLDINGS") sichern konnte, zusätzlich zu einer Folgeinvestition der Kyoto University Innovation Capital („KYOTO-iCAP"). Die Investitionen werden die Expansion von Drawbridge Health auf dem japanischen Markt vorantreiben und die Einführung der unternehmenseigenen innovativen Blutentnahmetechnologie, des OneDraw-Blutentnahmegerätes, unterstützen.

Die Zusammenarbeit zwischen Drawbridge Health und Sumitomo Dainippon Pharma wird sich zunächst auf die Entwicklung eines Biomarker-Panels für Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und diabetische Komplikationen konzentrieren. „Unsere Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit mit Drawbridge Health zielt darauf ab, das große Problem anzugehen, das Japan mit Zivilisationskrankheiten hat. Dafür haben wir OneDraw als neuartige Innovation mit großer Veränderungskraft eingeführt", erklärte Hiroyuki Baba, leitender Angestellter bei Sumitomo Dainippon Pharma.