Sanjiv Lamba wird neuer Chief Operating Officer bei Linde. Der Manager tritt seinen Posten am 1. Januar an. Er wird in seiner neuen Position unter anderem für Americas, APAC und EMEA verantwortlich sein. Der neue COO wird direkt an CEO Steve Angel berichten. Sein neuer Dienstsitz ist in Danbury (Connecticut/USA).Lamba kennt den Konzern. Er arbeitet sei 31 Jahren für Linde. ...