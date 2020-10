HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu Corona:



"Sieben Monate Pandemie - und die deutschen Behörden haben nichts dazugelernt im Umgang mit Daten und Datenverarbeitung rund um Corona. Es ist nicht nachvollziehbar, dass jeden Montag das Robert-Koch-Institut nur über unvollständige Zahlen zum Verlauf der Infektionen am Wochenende verfügt, weil örtliche Gesundheitsämter über das Wochenende keine Zahlen melden. Diese Sonntagspause ist in Zeiten, in denen die Pandemie wieder unheilvoll an Fahrt aufnimmt, völlig inakzeptabel. Schließlich stützt sich die Politik bei ihren Entscheidungen auf Zahlen - doch die sind in vielen Fällen veraltet."