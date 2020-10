---------------------------------------------------------------------------

MEDIENMITTEILUNG



27. Oktober 2020

SIG Combibloc Group AG ("SIG")



Breite geografische Präsenz unterstützt Wachstum



Ergebnis 3. Quartal 2020



* Kernumsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen von 4,5% erzielt

* Neue Kunden treiben Wachstum in Region Americas; anhaltendes Wachstum in Region EMEA



* Bereinigte EBITDA-Marge gesteigert auf 30,2% (Q3 2019: 27,7%): starke operative Leistung macht negativen Währungseinfluss mehr als wett

* Bereinigter Nettogewinn erhöht auf EUR 77,4 Millionen (Q3 2019: EUR 53,8 Millionen)



* Hoher freier Cashflow generiert



* Erwartungen für das Geschäftsjahr bestätigt



Kennzahlen1: 3. Quartal 2020



Drei Monate bis 30. Drei Monate bis 30. Ände- Sept. 2020 Sept. 2019 rung (In EUR Millionen Ausgewiesen Währungsbereinigt oder %)

Kernumsatz 438,6 441,1 (0,6%) 4,- 5% Bereinigtes 133,6 123,8 7,9% EBITDA

Bereinigte 30,2% 27,7% EBITDA-Marge

Bereinigtes 77,4 53,8 Nettoergebnis

Freier Cashflow 96,4 77,8 Ausgewiesene Zahlen: 3. Quartal 2020



Drei Monate bis 30. Drei Monate bis 30. Ände- Sept. 2020 Sept. 2019 rung (In EUR Millionen Ausgewiesen Währungsbereinigt oder %)

Gesamtumsatz 441,9 446,5 (1,0%) 4,- 0% EBITDA 137,1 119,6 14,6% Nettoergebnis 46,2 26,5 1 Zusätzliche Informationen über alternative, vom Management verwendete Kennzahlen, die nicht in IFRS definiert sind, einschliesslich Definitionen und Überleitungen auf die in IFRS definierten Kennzahlen, sind auf der Website von SIG zu finden unter: [1]https://www.sig.biz/investors/en/performance/key-figures

1. https://www.sig.biz/investors/en/performance/key-figures Kennzahlen1: Neun Monate 2020



Neun Monate bis 30. Neun Monate bis 30. Ände- Sept. 2020 Sept. 2019 rung (In EUR Millionen Ausgewiesen Währungsbereinigt oder %)

Kernumsatz 1'288,3 1'235,6 4,3% 7,- 2% Bereinigtes 349,3 329,3 6,1% EBITDA

Bereinigte 26,8% 26,4% EBITDA-Marge

Bereinigtes 157,0 134,3 Nettoergebnis

Freier Cashflow 124,5 114,6 Ausgewiesene Zahlen: Neun Monate 2020



Neun Monate bis 30. Neun Monate bis 30. Ände- Sept. 2020 Sept. 2019 rung (In EUR Millionen Ausgewiesen Währungsbereinigt oder %)

Gesamtumsatz 1'301,9 1'248,7 4,3% 7,- 2% EBITDA 351,0 321,6 9,1% Nettoergebnis 56,2 51,7 1 Zusätzliche Informationen über alternative, vom Management verwendete Kennzahlen, die nicht in IFRS definiert sind, einschliesslich Definitionen und Überleitungen auf die in IFRS definierten Kennzahlen, sind auf der Website von SIG zu finden unter: [1]https://www.sig.biz/investors/en/performance/key-figures