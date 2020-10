Mitteilung | MCH Group | Einigung mit AMG

Einigung zwischen MCH Group und von der AMG beratenen Aktionären



Die MCH Group AG und Erhard Lee, die AMG Vermögensverwaltung bzw. die LLB Swiss Investment AG haben sich über die ausstehenden offenen Punkte geeinigt und einen Weg für die Rekapitalisierung der MCH Group vorgezeichnet. Gemäss einer am 26. Oktober 2020 unterzeichneten Vereinbarung hat sich die MCH Group bereit erklärt, die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. August 2020 nicht umzusetzen. Stattdessen wird den Aktionären eine modifizierte Struktur der Kapitalerhöhung vorgeschlagen, die so rasch als möglich an einer neuen ausserordentlichen Generalversammlung entschieden wird. Im Gegenzug werden Erhard Lee bzw. LLB Swiss Investment AG sämtliche noch pendenten Klagen vor Zivilgerichten und Aufsichtsbehörden zurückziehen und keine weiteren Verfahren in diesem Zusammenhang anheben. Der Kanton Basel-Stadt und Lupa Systems LLC unterstützen diesen Vergleich.

Die wesentlichen Rahmenbedingungen der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung präsentieren sich wie folgt: