EANS-Adhoc: ams AG / ams kündigt Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von etwa EUR 750 Mio. mit Laufzeit bis 2027 im Rahmen einer Privatplatzierung an; gibt vorab Ergebnisse des 3. Quartals für das ams-Geschäft..

Finanzierung

27.10.2020



ams kündigt Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von etwa EUR 750 Mio. mit Laufzeit bis 2027 im Rahmen einer Privatplatzierung an; gibt vorab Ergebnisse des 3. Quartals für das ams-Geschäft mit Umsatz von USD 564 Mio. und bereinigter operativer (EBIT)-Marge von 23% bekannt, beide Werte im oberen Bereich der Erwartungsspanne; erwartet weiteres erfreulich starkes sequentielles Wachstum im 4. Quartal für das ams-Geschäft mit Umsatz von USD 650-690 Mio. und deutlich höherer operativer Profitabilität



* Endgültige Bedingungen des Angebots werden nach Durchführung eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bekanntgegeben, dessen Abschluss am 27. Oktober 2020 erwartet wird

* Geplante Transaktion trägt zu einer diversifizierten langfristigen Finanzierungsstruktur bei und maximiert die finanzielle Flexibilität von ams, ebnet damit Weg hin zu einer vollständigen Integration von OSRAM * Im 3. Quartal erzielt ams einen Umsatz von USD 564 Mio. und eine bereinigte operative (EBIT) Marge von 23% im ams-Geschäft, beide Werte im oberen Bereich der erwarteten Spanne

* Starkes ams-Geschäft im 4. Quartal erwartet mit einem erwarteten Umsatz von USD 650-690 Mio. bei einer bereinigten operativen (EBIT) Marge von 24-27%, jeweils deutlich höher gegenüber Vorquartal



Premstätten, Österreich (27. Oktober 2020) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt, dass der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Begebung von garantierten Wandelschuldverschreibungen (die "Wandelschuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von etwa EUR 750 Mio. und mit Fälligkeit in 2027 im Rahmen einer Privatplatzierung (das "Angebot") beschlossen hat. Der Nettoerlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Vor dem Valutatag der Wandelschuldverschreibungen wird ams die bestehenden Brückenfinanzierungen unter Verwendung verfügbarer Barmittel ablösen. Neben der Begebung der Wandelschuldverschreibungen hat ams mit einem Bankenkonsortium die Bedingungen einer neuen EUR 750 Mio. Brückenfinanzierung vereinbart. Die Brückenfinanzierung soll mit oder nach Valuta der Wandelschuldverschreibungen abgeschlossen werden.