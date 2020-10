^ DGAP-News: BMEX Gold Inc. / Schlagwort(e): Research Update BMEX Gold Inc.: BMEX beginnt mit erstem Bohrprogramm auf Liegenschaft King Tut

BMEX beginnt mit erstem Bohrprogramm auf Liegenschaft King Tut

Vancouver, Kanada. 27. Oktober 2020. BMEX Gold Inc. (TSXV: BMEX) (FSE: 8M0) ("BMEX" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen ein 25 Bohrungen (Gesamtlänge 4.000 m) umfassendes Kernbohrprogramm auf seiner Liegenschaft King Tut in der kanadischen Provinz Quebec begonnen hat. Der erste Teil der Phase-1-Exploration wird im November 2020 2.000 Bohrmeter umfassen und sich auf die Überprüfung des Ziels Authier East und die Präzisierung der ersten geologischen Modelle konzentrieren, die von BMEXs technischen Team entwickelt wurden.



Die Liegenschaft King Tut befindet sich in einer Region, die als Abitibi-Goldgürtel bezeichnet wird, entlang der regionalen Verwerfungslinie Chicobi. Diese Region Kanadas erstreckt sich von Wawa, Ontario, bis Val-d'Or, Quebec (siehe Karte 1). Sie zeichnet sich durch den mineralreichen Abitibi Greenstone Belt (Grünsteingürtel) aus und ist ein etablierter Goldabbaubezirk, in dem seit 1901 über 100 Minen eröffnet und 170 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. 1Die Explorationspläne des Unternehmens basieren auf den vor Kurzem von Amex Exploration auf der Lagerstätte Perron erbohrten hochgradigen Goldabschnitten (https://www.amexexploration.com), die etwa 60 km von der oben genannten Verwerfungslinie entfernt ist und einen ähnlichen geologische Rahmen aufweist.



Die Interpretation der geophysikalischen Daten und früherer Bewertungsberichte, die in der Provinz Quebec eingereicht wurden, definiert eine Zone, die als "Ziel Authier East" identifiziert wurde. Diese Formation befindet sich an einem strukturellen Kreuzungspunkt, an dem Transversalverschiebungen die regionale Scherzone schräg schneiden. BMEX zielt zunächst auf diese strukturelle Zone, nachdem eine umfangreiche Menge historischer Daten eingehend analysiert wurde. Andere ähnliche Kreuzungspunkte wurden auf der Liegenschaft mit einem Radius von 1 km um das Ziel Authier East interpretiert, und BMEX wird diese zusätzlichen Ziele letztendlich qualifizieren und überprüfen.